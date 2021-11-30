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Немец также выразил свое мнение о прошедшей церемонии.

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос выразил свое недовольство решением France Football отдать Золотой мяч-2021 Лионелю Месси.

"Должен признаться, что индивидуальные награды мне не особо интересны, но раз уж они существуют, то ладно.

Я считаю, что Месси точно не должен забирать Золотой мяч в этот раз. Он не заслужил. Для меня Бензема – лучший. Он провел великолепный год.

Нет сомнений, что Месси – лучший игрок десятилетия вместе с Роналду, но, я думаю, что Криштиану превосходит Лионеля", — сказал Кроос.

Напомним, ранее стало известно, на сколько баллов Месси обогнал Роберта Левандовски в борьбе за Золотой мяч.

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