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Француза также не будет на церемонии.

Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Карим Бензема отказался от посещения церемонии вручения Золотого мяча-2021.

Причины такого решения футболиста, который является в числе претендентов, остаются неизвестными. Об этом сообщает SPORT.ES.

Ранее стало известно, что бывший одноклубник Бензема Криштиану Роналду, ныне выступающий за Манчестер Юнайтед, также отказался от посещения данного мероприятия.

Церемония вручения Золотого мяча состоится сегодня в Париже в 21:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция церемонии.

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