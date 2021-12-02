Испания

Уругваец готов продолжить карьеру в стане каталонцев.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани в ближайшее летнее трансферное окно может стать футболистом Барселоны.

Как сообщает издание The Times, уругвайский нападающий не против перебраться в стан "сине-гранатовых", когда у него истечет контракт с манкунианцами (летом 2022 года).

В текущем сезоне 34-летний игрок провел восемь поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом.

Напомним, что Барселона хочет задействовать Коутиньо в обмене на Кавани с Манчестер Юнайтед.