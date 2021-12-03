Португалия

Украинский форвард "орлов" заинтересовал каталонский гранд.

Нападающий Бенфики Роман Яремчук может продолжить свою карьеру в испанском чемпионате, сообщает Diario Gol.

По информации источника, в услугах 26-летнего украинца заинтересована Барселона, а точнее ее президент Жоан Лапорта, который намерен усилить состав "блаугранас" в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что Барселона изначально хотела заполучить одноклубника Яремчука — уругвайца Дарвина Нуньеса, но "орлы" выставили ценник в 60 миллионов евро, что отпугнуло каталонский клуб.

Главный тренер Хави не уверен в кандидатуре Яремчука, поэтому он не является предпочтительным вариантом на трансферном рынке, но Барселона имеет его ввиду из-за более низкой суммы потенциального трансфера.

В текущем сезоне Яремчук провел 18 поединков, в которых забил четыре мяча и отдал четыре ассиста.

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