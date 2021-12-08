Испания

Серб намерен побороться за постоянное место в основе.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович мог покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Сербский форвард был близок к тому, чтобы запросить у руководства "королевского клуба" трансфер, но передумал.

Футболист на данный момент является первым выбором Карло Анчелотти на позицию форварда из-за травмы Карима Бензема.

Если ситуация не изменится, и Йович будет получать регулярную игровую практику, то он останется в команде, так как хочет стать важным футболистом для Реала.

Напомним, Йович появился на поле в матче чемпионата против Реал Сосьедада, заменив Бензема, и отметился забитым голом. Против Интера он вышел в основе.

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