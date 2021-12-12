Испания

Французский форвард сможет помочь "сливочным" в мадридском дерби.

Нападающий Реала Карим Бензема сможет помочь "сливочным" в предстоящем матче 17 тура испанской Ла Лиги против мадридского Атлетико. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 33-летний француз, который пропустил минувшую встречу с миланским Интером (2:0) из-за мышечной травмы, тренировался в общей группе "сливочных".

Таким образом, Бензема, скорее всего, сможет принять участие в мадридском дерби.

В нынешнем сезоне Карим провел 20 поединков, в которых забил 17 голов и отдал 8 ассистов.

Напомним, матч Реал — Атлетико состоится сегодня, 12 декабря, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.