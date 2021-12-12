Испания

В составе каталонцев может дебютировать еще один футболист.

В 17-м туре испанской Ла Лиги Барселона на выезде попытается набрать три очка в матче против Осасуны.

Главный тренер "блаугранас" Хави Эрнандес взял на матч 22 футболиста, среди которых оказался 22-летний Ферран Ютга Бланк. Хавбек еще не успел дебютировать за каталонцев, выступая за вторую команду Барселоны.

Старт поединка запланирован на 17:15 по киевскому времени.

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