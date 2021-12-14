Испания

Испанский полузащитник продолжит выступать за "бетикос".

Бетис подписал новое соглашение с одним из своих лидеров — Серхио Каналесом, сообщает официальный клуба.

Контракт с 30-летним испанским полузащитником рассчитан до лета 2026 года. Он выступает за Бетис с сезона-2018/19, перебравшись свободным агентом из Реала Сосьедад.

Серхио Каналес успел отыграть за "бетикос" 138 поединков, в которых отметился 27 голами и 20 результативными передачами.

Отметим, что Бетис включил в контракт футболиста минимальную сумму отступных в размере миллиарда евро.

Напомним, что Бетис также работает над продлением контракта с Набилем Фекиром.