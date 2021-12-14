Испанский полузащитник продолжит выступать за "бетикос".
Серхио Каналес, getty images
14 декабря 2021, 13:55
Бетис подписал новое соглашение с одним из своих лидеров — Серхио Каналесом, сообщает официальный клуба.
Контракт с 30-летним испанским полузащитником рассчитан до лета 2026 года. Он выступает за Бетис с сезона-2018/19, перебравшись свободным агентом из Реала Сосьедад.
Серхио Каналес успел отыграть за "бетикос" 138 поединков, в которых отметился 27 голами и 20 результативными передачами.
Отметим, что Бетис включил в контракт футболиста минимальную сумму отступных в размере миллиарда евро.
Напомним, что Бетис также работает над продлением контракта с Набилем Фекиром.