Испания

Руководство клуба продвинулось в переговорах с игроком по новому соглашению.

Полузащитник Бетиса Набиль Фекир продолжит выступать в испанском клубе, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство клуба и 28-летний француз достигли компромисса в переговорах по новому контракту и вскоре ожидается официальное объявление. Новый контракт будет рассчитан до лета 2025 или 2026 года.

Действующий контракт Фекира, который выступает за Бетис с лета 2019 года, рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Фекир провел 18 поединков, в которых забил три мяча и отдал четыре ассиста.

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