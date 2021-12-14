Испания

Каталонцы очень хотят заполучить уругвайского форварда.

Барселона в условиях ограниченных финансовых возможностей работает над усилением состава уже зимой.

Как сообщает издание Sport.es, "сине-гранатовые" сделали нападающего Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани своей приоритетной целью.

Контракт Кавани с Манчестер Юнайтед истекает летом 2022 года, поэтому уже в январе опытный форвард может подписать предварительный контракт с любым клубом.

Отметим, что в этом сезоне уругвайский футболист провел восемь матчей за манкунианцев, отметившись голом.

Напомним, что Барселона хочет задействовать Коутиньо в обмене с Манчестер Юнайтед.