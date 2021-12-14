Уругвайский форвард может вернуться в Южную Америку.
эдинсон кавани, getty images
14 декабря 2021, 01:49
Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани продолжает рассматривать варианты дальнейшего трудоустройства.
Одним из таких для уругвайского форварда может стать бразильский Коринтианс. По информации Globo, агент футболиста уже провел предварительные переговоры с "мушкетерами".
Контракт Кавани с Манчестер Юнайтед истекает летом 2022 года, поэтому уже в январе опытный форвард может подписать предварительный контракт с любым клубом.
В текущем сезоне нападающий провел 8 матчей за "манкунианцев" во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.
Ранее сообщалось об интересе к Кавани со стороны туринского Ювентуса.