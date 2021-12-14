Англия

Уругвайский форвард может вернуться в Южную Америку.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани продолжает рассматривать варианты дальнейшего трудоустройства.

Одним из таких для уругвайского форварда может стать бразильский Коринтианс. По информации Globo, агент футболиста уже провел предварительные переговоры с "мушкетерами".

Контракт Кавани с Манчестер Юнайтед истекает летом 2022 года, поэтому уже в январе опытный форвард может подписать предварительный контракт с любым клубом.

В текущем сезоне нападающий провел 8 матчей за "манкунианцев" во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Ранее сообщалось об интересе к Кавани со стороны туринского Ювентуса.