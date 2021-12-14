Футболист получил повреждение в дерби с Реалом.
антуан гризманн, getty images
14 декабря 2021, 18:12
В матче 17-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико без шансов уступил Реалу в дерби (0:2).
Помимо неудачного результата, подопечные Диего Симеоне потеряли в этом матче одного из лидеров команды Антуана Гризманна, который получил травму по ходу первого тайма и в перерыве был заменен.
Как сообщает официальный сайт Атлетико, у футболиста диагностировали мышечную травму правого бедра, из-за которой он пропустит ближайшие поединки своей команды.
Французу предстоит пройти курс физиотерапии. Точные сроки восстановления форварда остаются неизвестными.
В текущем сезоне Гризманн принял участие в 21 матче за Атлетико, в которых сумел забить семь мячей, а также отдать три голевые передачи.