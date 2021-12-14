Испания

Футболист получил повреждение в дерби с Реалом.

В матче 17-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико без шансов уступил Реалу в дерби (0:2).

Помимо неудачного результата, подопечные Диего Симеоне потеряли в этом матче одного из лидеров команды Антуана Гризманна, который получил травму по ходу первого тайма и в перерыве был заменен.

Как сообщает официальный сайт Атлетико, у футболиста диагностировали мышечную травму правого бедра, из-за которой он пропустит ближайшие поединки своей команды.

Французу предстоит пройти курс физиотерапии. Точные сроки восстановления форварда остаются неизвестными.

В текущем сезоне Гризманн принял участие в 21 матче за Атлетико, в которых сумел забить семь мячей, а также отдать три голевые передачи.