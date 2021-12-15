Испания

Мадридский клуб не сможет рассчитывать на игроков в ближайшее время.

Полузащитник Лука Модрич и защитник Марсело из мадридского Реала получили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба испанского клуба.

В ближайшее время футболисты будут находиться на самоизоляции и не смогут принимать участия в матчах и тренировках команды.

Следующий матч Реал проведет 19 декабря, принимая на своем поле Кадис в 18-м туре Примеры.

В текущем сезоне Модрич провел 18 поединков в футболке "сливочных", отличившись пятью ассистами. В активе Марсело же имеется 5 поединков.

Ранее сообщалось, что Реал планирует предложить Модричу новый годичный контракт.