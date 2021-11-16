Испания

Мадридский клуб хочет сохранить опытного хавбека еще на один сезон.

Реал Мадрид начнет переговоры по новому контракту с полузащитником Лукой Модричем, сообщает издание Marca.

Контракт Модрича с Реалом истекает следующим летом, однако руководство клуба хочет сохранить его еще на один сезон. В ближайшее время стороны проведут встречу, чтобы обсудить детали нового соглашения.

Модрич выступает в составе Реала с 2012 года, перейдя из Тоттенхэма. В текущем сезоне 36-летний игрок 11 поединков в футболке "сливочных", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал планирует продлить контракт с защитником Эдером Милитао.