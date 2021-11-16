Мадридский клуб хочет сохранить опытного хавбека еще на один сезон.
Лука Модрич, Getty Images
16 ноября 2021, 12:27
Реал Мадрид начнет переговоры по новому контракту с полузащитником Лукой Модричем, сообщает издание Marca.
Контракт Модрича с Реалом истекает следующим летом, однако руководство клуба хочет сохранить его еще на один сезон. В ближайшее время стороны проведут встречу, чтобы обсудить детали нового соглашения.
Модрич выступает в составе Реала с 2012 года, перейдя из Тоттенхэма. В текущем сезоне 36-летний игрок 11 поединков в футболке "сливочных", отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Реал планирует продлить контракт с защитником Эдером Милитао.