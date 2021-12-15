Испания

Нападающий поделился своими эмоциями в тяжелой ситуации.

Нападающий каталонской Барселоны Серхио Агуэро провел пресс-конференцию, на которой сообщил о завершении своей профессиональной карьеры.

Эмоционально тяжелое выступление футболист сопровождал следующими словами:

"Я хочу сообщить, что я решил прекратить выступления в качестве профессионального футболиста. Сейчас очень тяжелое время для меня.

Во-первых, мое здоровье. Все вы знаете, с какой проблемой я столкнулся примерно месяц назад. Я находился в надежных руках врачей после произошедшего, и они сказали мне, что будет лучше, если я завершу свою карьеру.

Я принял это решение 10 дней назад, сделав все от себя зависящее для того, чтобы избежать этого, но надежды на положительный исход практически не было.

Я горжусь тем, чего достиг за свою карьеру. С пяти лет я мечтал играть в футбол на наивысшем уровне, быть в первом дивизионе Аргентины, но и подумать не мог, что смогу оказаться в Европе.

Я хотел бы поблагодарить Индепендьенте и Атлетико Мадрид за то, что поверили в меня в свое время. Ребята из Манчестер Сити… Они знают, что я оставил свои лучшие годы, выступая в их составе. Барселона. Это было что-то невероятное!

Я знал, что перехожу в один из лучших клубов мира, но что-то пошло не так. И, конечно же, национальная сборная — ее я люблю больше всего.

Думаю, что сделал все возможное для того, чтобы помогать клубам, за которые я имел возможность выступать. Спасибо каждому, кто помогал мне на этом пути. Сейчас я ухожу, но делаю это с высоко поднятой головой, так как очень счастлив пройти этот путь вместе с вами.

Не имею понятия, какая именно жизнь меня сейчас ждет, но я знаю, что за моей спиной стоит множество фанатов и друзей, которые меня вдохновляют. Спасибо!", — заключил аргентинский футболист.

Отметим, что Агуэро за свою профессиональную карьеру провел 663 официальных поединка, забив при этом 379 голов и 118 голевых передач.