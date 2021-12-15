Испания

Аргентинец поделился памятными моментами из своей карьеры.

Нападающий Серхио Агуэро рассказал о своем периоде в Барселоне, а также назвал самые памятные моменты в своей карьере.

Сегодня аргентинский форвард объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне из-за проблем с сердцем.

"С тех пор, как я приехал в Барселону, тут ко мне хорошо относились. Я видел это по реакции людей на улице и остался этим приятно удивлен. Хотел бы помочь им чем угодно, но есть весомая причина, почему не смогу этого сделать.

Сейчас я чувствую себя хорошо, но в первые две недели было очень тяжело. Когда я проходил первый тест по физподготовке в клинике, врачи мне сказали, что велик риск того, что мне придется завязать с профессиональными выступлениями. На одном ментальном характере в данной ситуации прожить не получится.

После этого я находился в абсолютном неведении до того момента, как мне позвонили с окончательным вердиктом. Он оказался печальным для меня. Несколько дней мы вновь и вновь рассматривали мои результаты. Я жил в надежде, но ничего из этого не вышло. Сейчас я в порядке, но этот путь дался мне очень тяжело.

Мне 33 года, поэтому я не знаю, стоит ли хоть немного радоваться тому факту, что эта проблема не настигла меня в более юном возрасте. Я рад, что у меня была возможность провести настолько успешную карьеру и, наверное, должен быть рад, что это случилось только сейчас.

Всегда хочется побеждать больше, но я счастлив и тем титулам, которые мне удалось завоевать. Я сделал все возможное как для себя, так и для клубов, в которых мне довелось выступать. В конце концов, всегда побеждает или проигрывает команда, а не один лишь игрок.

Из лучших моментов своей карьеры я могу выделить гол за Индепендьенте в ворота Расинга. Ничего не имею против Расинга, но мне тогда было всего 17 лет, а удар получился чертовски хорошим. Также, могу отметить победу в Лиге Европы УЕФА в составе Атлетико, после чего было еще много приятных моментов, включая последний — Кубок Америки с Аргентиной.

Я сыграл всего две-три игры, но это все равно был хоть какой-то вклад в успех, к которому мы шли очень много лет. А еще я помню последний гол, потому что я забил его в ворота Реала.

Теперь, я хочу получать счастье в стороне от футбола и наслаждаться теми моментами, которые мы теряем, пока играем на профессиональном уровне. Быть футболистом нелегко: каждый день тренировки, перелеты, игры... Конечно, я и дальше буду заниматься футболом, но сейчас такое время, что мне нужно отдохнуть", – рассказал Агуэро на пресс-конференции.

Агуэро присоединился к Барселоне в минувшее межсезонье на правах свободного агента после десяти лет в составе Ман Сити. В футболке каталонцев 33-летний игрок успел провести лишь пять матчей и забил один гол.