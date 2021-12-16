Испания

Футболисты Барселоны близки к тому, чтобы вернуться на поле после травм.

Полузащитники каталонской Барселоны Педри Гонсалес и Ансу Фати продолжают восстановление после полученных травм.

Процесс реабилитации футболистов заметно ускорился и в случае сохранения таких темпов, футболисты смогут восстановиться к матчу с Мальоркой, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, у Педри диагностировали повреждение четырехглавой мышцы левого бедра. Что касается Фати, то у молодого вингера травма подколенного сухожилья. изначально сроки восстановления предполагались не более трех недель, однако повреждение оказалось более серьезным.

В текущем сезоне Фати сыграл 8 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых отличился четырьмя забитыми мячами, а также отдал одну голевую передачу.

Что касается Педри, то на его счету всего 4 матча за каталонский клуб, в которых он не сумел отличиться результативными действиями.

Поединок Мальорка — Барселона состоится 2 января 2022 года в 22:00.

Ранее наставник каталонского клуба Хави Эрнандес высказался об эпидемии травм в стане "блаугранас".