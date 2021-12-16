Испания

Немецкий защитник выбыл на длительный срок.

Защитник Леванте Шкодран Мустафи получил травму в матче против Эспаньола и выбыл на длительный срок.

Футболист прошел дополнительное медобследование, которое показало растяжение боковой связки колена.

По информации Marca, футболисту предстоит перенести операцию, после чего он будет восстанавливаться не менее трех месяцев.

В текущем сезоне Мустафи провел 644 минуты за Леванте в Ла Лиге, отличившись одним забитым мячом.

Напомним, помимо неудачного матча против Эспаньола, Леванте также выбыл из Кубка Испании, уступив в первом раунде Алькояно.