Немецкий защитник выбыл на длительный срок.
шкодран мустафи, getty images
16 декабря 2021, 11:24
Защитник Леванте Шкодран Мустафи получил травму в матче против Эспаньола и выбыл на длительный срок.
Футболист прошел дополнительное медобследование, которое показало растяжение боковой связки колена.
По информации Marca, футболисту предстоит перенести операцию, после чего он будет восстанавливаться не менее трех месяцев.
В текущем сезоне Мустафи провел 644 минуты за Леванте в Ла Лиге, отличившись одним забитым мячом.
Напомним, помимо неудачного матча против Эспаньола, Леванте также выбыл из Кубка Испании, уступив в первом раунде Алькояно.