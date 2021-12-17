Испания

Нидерландский хавбек "блаугранас" играет хуже, чем от него ожидали боссы команды.

Полузащитник каталонской Барселоны Френки Де Йонг может покинуть клуб в летнее трансферное окно — руководители клуба ожидали от футболиста более качественной игры в этом сезоне.

По информации Marca, в клубе перестали считать его неприкасаемым и готовы рассмотреть предложения, если они поступят. К тому же, Де Йонг обходится Барселоне около 30 млн евро в год с учетом зарплаты и затраченных на него средств.

На фоне прогресса Педри, Гави и Нико Барселона не считает необходимым держаться за Де Йонга.

Нидерландский футболист перешел в каталонский клуб летом 2019 года за 75 млн евро.

В текущем сезоне Де Йонг сыграл 19 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых сумел забить один мяч, а также отдать две результативные передачи.

Ранее отец хавбека заявил об интересе пяти топ-клубов Европы к своему сыну.