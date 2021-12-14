Испания

Отец нидерландского хавбека Барселоны прокомментировал слухи вокруг своего сына.

Вокруг полузащитника каталонской Барселоны Френки Де Йонга муссируется масса слухов о возможном трансфере футболиста.

Отец хавбека Джон Де Йонг прокомментировал информацию о желании клуба продать Де Йонга, чтобы выручить средства на усиление состава.

"Бавария или Манчестер Юнайтед? Я знаю, что Барселона нуждается в деньгах и если поступит хорошее предложение, то они согласятся продать его. Тем не менее, я не думаю, что так произойдет. Хотя я точно знаю о заинтересованности пяти топ-клубов Европы в моем сыне", — приводит слова Джона Де Йонга Фабрицио Романо.

Последнее время вокруг нидерландского футболиста стала появляться информация относительно его возможного трансфера в стан Манчестер Сити, однако сам футболист не горит желанием переходить в клуб АПЛ.

Ранее наставник Барселоны Хави Эрнандес заявил, что Де Йонг не продается.