Испания

Каталонский клуб следит за своим бывшим воспитанником.

Защитник Бетиса Марк Бартра попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Sport.

Главный тренер Барселоны Хави планирует укрепить линию обороны в январе и рассматривает возможность подписания своего бывшего одноклубника. Представители каталонцев уже связались с агентами испанского центрбека, чтобы обсудить возможный трансфер.

Действующий контракт Бартры с Бетисом рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 10 поединков в футболке "вердибланкос", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Барселона также заинтересована в подписании нападающего Манчестер Юнайтед Эдинсона Кавани.