Защитник цепляется за возможность продолжить карьеру в Испании.
самуэль умтити, getty images
16 декабря 2021, 14:00
Французский защитник Барселоны Самуэль Умтити не намерен покидать свой нынешний клуб, несмотря на статус глубокого резервиста команды.
По информации Diario Sport, футболист готов пересмотреть условия своего контракта, чтобы остаться в стане каталонского клуба.
Более того, Умтити считает, что может быть полезен команде и намерен продолжать доказывать свою профпригодность главному тренеру команды Хави Эрнандесу.
В текущем сезоне 28-летний француз сыграл всего один поединок в составе Барселоны (против Осасуны).
Ранее сообщалось, что "блаугранас" могут разорвать контракт с Умтити в одностороннем порядке.