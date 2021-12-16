Испания

Защитник цепляется за возможность продолжить карьеру в Испании.

Французский защитник Барселоны Самуэль Умтити не намерен покидать свой нынешний клуб, несмотря на статус глубокого резервиста команды.

По информации Diario Sport, футболист готов пересмотреть условия своего контракта, чтобы остаться в стане каталонского клуба.

Более того, Умтити считает, что может быть полезен команде и намерен продолжать доказывать свою профпригодность главному тренеру команды Хави Эрнандесу.

В текущем сезоне 28-летний француз сыграл всего один поединок в составе Барселоны (против Осасуны).

Ранее сообщалось, что "блаугранас" могут разорвать контракт с Умтити в одностороннем порядке.