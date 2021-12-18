Стали известны стартовые составы на матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором Севилья примет Атлетико.
Луис Суарес, фото: Getty Images
18 декабря 2021, 21:12
Накануне стало известно, что мадридский Атлетико отправился на матч с Севильей без Антуана Гризманна, а также трех важных игроков обороны — Хосе Марии Хименеса, Шиме Врсалько и Стефана Савича.
Вашему вниманию стартовые составы на матч Севилья — Атлетико:
Севилья: Буну — Монтиэль, Кунде, Диего Карлос, Рекик — Хордан, Дилейни, Ракитич — Окампос, Ромером, Гомез.
Запасные: Дмитрович, Диас, Акунья, Аугустинссон, Эль Хаддади, Гудель, Идрисси, Хуанлу, Мир, Родригес, Начо, Луизми.
Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Кондогбиа, Эрмосо, Карраско — Льоренте, Коке, Лемар — Корреа, Суарес.
Запасные: Камара, Де Пауль, Кунья, Эрерра, Феликс, Лоди, Серрано, Лекомт, Мартен.