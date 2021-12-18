Накануне стало известно, что мадридский Атлетико отправился на матч с Севильей без Антуана Гризманна, а также трех важных игроков обороны — Хосе Марии Хименеса, Шиме Врсалько и Стефана Савича.

Вашему вниманию стартовые составы на матч Севилья — Атлетико: 

Севилья: Буну — Монтиэль, Кунде, Диего Карлос, Рекик — Хордан, Дилейни, Ракитич — Окампос, Ромером, Гомез. 
Запасные: Дмитрович, Диас, Акунья, Аугустинссон, Эль Хаддади, Гудель, Идрисси, Хуанлу, Мир, Родригес, Начо, Луизми. 
Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Кондогбиа, Эрмосо, Карраско — Льоренте, Коке, Лемар — Корреа, Суарес. 
Запасные: Камара, Де Пауль, Кунья, Эрерра, Феликс, Лоди, Серрано, Лекомт, Мартен. 
Матч Севилья — Атлетико начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция