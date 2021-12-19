Испания

"Каталонцы" работают над продлением соглашения с испанцем.

Полузащитник Барселоны Гави уже в ближайшее время может подписать новое соглашение с клубом.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" подготовили для полузащитника пятилетний контракт и скоро сделают предложение.

Отметим, что текущий контракт семнадцатилетнего футболиста с каталонцами действителен до лета 2023 года.

В текущем сезоне Гави провел 20 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя ассистами.

Напомним, что Челси намерен выкупить Гави за его нынешнюю клаусулу, которая составляет 50 миллионов евро.