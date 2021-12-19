"Каталонцы" работают над продлением соглашения с испанцем.
Гави, getty images
19 декабря 2021, 09:29
Полузащитник Барселоны Гави уже в ближайшее время может подписать новое соглашение с клубом.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, "сине-гранатовые" подготовили для полузащитника пятилетний контракт и скоро сделают предложение.
Отметим, что текущий контракт семнадцатилетнего футболиста с каталонцами действителен до лета 2023 года.
В текущем сезоне Гави провел 20 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись двумя ассистами.
Напомним, что Челси намерен выкупить Гави за его нынешнюю клаусулу, которая составляет 50 миллионов евро.