Футболиста успешно доставили в больницу для медицинского осмотра.
гави, getty images
04 декабря 2021, 20:27
В 15-м туре испанской Ла Лиги Барселона на своем поле уступила Бетису (0:1).
На 36-й минуте поединка полузащитник "блаугранс" Гави потерял сознание на поле и не смог продолжить поединок. Вместо него на поле появился Пуч.
Как информирует официальный Twitter Барселоны, футболист был доставлен в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.
На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Барселона — Бетис.