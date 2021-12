В 15-м туре испанской Ла Лиги Барселона на своем поле уступила Бетису (0:1).

На 36-й минуте поединка полузащитник "блаугранс" Гави потерял сознание на поле и не смог продолжить поединок. Вместо него на поле появился Пуч.

Как информирует официальный Twitter Барселоны, футболист был доставлен в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.

LATEST NEWS | Gavi was taken to the hospital in accordance with protocol after becoming dazed during today's game #BarçaBetis pic.twitter.com/p8ZCbIcNfF