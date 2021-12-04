В 15-м туре испанской Ла Лиги Барселона на своем поле уступила Бетису (0:1).

На 36-й минуте поединка полузащитник "блаугранс" Гави потерял сознание на поле и не смог продолжить поединок. Вместо него на поле появился Пуч.

Как информирует официальный Twitter Барселоны, футболист был доставлен в больницу и сейчас его жизни ничего не угрожает.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Барселона — Бетис.