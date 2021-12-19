Испания

Полузащитник Севильи оценил победу над Атлетико.

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги андалузская Севилья на своем поле сумела дожать мадридский Атлетико на последних минутах поединка (2:1).

Севилья — Атлетико 2:1 Видео голов и обзор матча

Полузащитник "нервионцев" Иван Ракитич, на счету которого оказался первый забитый мяч в данной игре, после финального свистка прокомментировал успех своего клуба.

"Очень важным для нас было хорошо начать эту игру. Что касается моего гола, то с такой дистанции до ворот забивать достаточно сложно, поэтому лучше просто лишний раз не думать над траекторией полета мяча. Хорошо, что все в итоге получилось идеально.

Должен признать, что во второй половине матча команда начала уставать. Впрочем, не вижу ничего удивительно в этом, так как мы играли против чемпионов страны, что уже говорит о многом. Болельщики гнали нас вперед, поэтому мы должны были отблагодарить их за поддержку ценой сверхусилий. Эту победу я посвящаю им.

Немного жаль, что пропустили в этом матче, на фоне классной игры в первом тайме. Сейчас у нас есть небольшие проблемы с кадрами. Честно говоря, я вернулся в клуб два года назад, но вообще не помню такого, чтобы у нас вылетало настолько много игроков. Не понимаю, что происходит.

На данный момент, Севилья, как мне кажется, находится на правильном пути. Победа над Атлетико вселяет в нас уверенность, но впереди еще слишком большой путь, поэтому о ней надо будет скоро забыть. Но, не сейчас. Сейчас мы хотим праздновать успех", — заключил хорватский футболист.

В следующем туре андалузская Севилья сыграет домашний матч против каталонской Барселоны.