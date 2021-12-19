Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка испанской Ла Лиги.

В поединке 18 тура испанской Ла Лиги Севилья на своем поле одержала минимальную победу над мадридским Атлетико (2:1).

Счет в матче был открыт на седьмой минуте, когда невероятным ударом с дальней дистанции отметился Ракитич. Затем на 30 минуте Фелипе сравнял счет. Казалось, что все идет к ничейному результату или победе "матрасников", которые наседали на ворота "нервионцев", но в итоге забила Севилья. На 89 минуте Окампос расстрелял ворота Облака после скидки партнера по команде.

Обзор матча:

Севилья — Атлетико 2:1

Голы: Ракитич, 7, Окампос, 89 — Фелипе, 30.

Севилья: Буну — Монтиэль (Гудель, 29), Кунде, Диего Карлос, Рекик — Хордан (Акунья, 54 Аугстинссон, 84), Дилейни, Ракитич — Окампос, Ромеро (Мир, 54), Гомес (Эль Хаддади, 84). Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Кондогбиа, Эрмосо, Карраско — Льоренте (Де Пауль, 39), Коке, Лемар — Корреа (Фелиш, 45), Суарес (Кунья, 57).

Предупреждения: Рекик, Гомес, Мунтиэль — Кунья.