Испания

Нападающий Гранады трижды поразил ворота Мальорки.

Гранада в рамках поединка 18 тура чемпионата Испании принимала на своем поле Мальорку и добилась разгромной победы со счетом 4:1.

Три гола хозяев в этом матче забил опытный Хорхе Молина. Таким образом, он стал самым возрастным автором хет-трика в истории Ла Лиги, сообщает Squawka.

На момент взятий ворот соперника испанского нападающему было 39 лет и 241 день.

Видео голов:

До этого матча он провел 16 поединков, в которых смог отметиться пятью голами и результативной передачей.

Напомним, что ранее Хоакин стал седьмым игроком, оформившим хет-трик в Ла Лиге за первые 20 минут матча.