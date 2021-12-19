Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка испанской Ла Лиги.

В поединке 18 тура испанской Ла Лиги Атлетик на своем поле вырвал победу над приехавшим в гости Бетисом (3:2).

Счет в матче был открыт уже на второй минуте после результативного удара Вильямса, но спустя четыре минуты Хуанми сравнял цифры на табло. В начале второго тайма Фекир вывел гостей вперед. На 72 минуте хозяевам удалось сравнять счет усилиями Вильямса, который оформил дубль. Победу "баскам" принес забитый мяч в исполнении Де Маркоса на последней минуте встречи.

Обзор матча:

Атлетик - Реал Бетис 3:2

Голы: Вильямс, 2, 72, Де Маркос, 90 — Хуанми, 6, Фекир, 52

Атлетик: Агирресабала, Лекуэ (Де Маркос, 55), Йерай Альварес, Нуньес, Баленсиага, Весга (Саррага, 55), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 69), Уильямс (Морсильо, 82), Вильямс, Муниаин (Беренгер, 69).

Бетис: Руй Силва, Бельерин, Руис, Бартра, Морено (Миранда, 83), Каналес, Вильям Карвалью (Хоакин, 83), Родригес (Эдгар Гонсалес, 67), Хуанми (Родри, 77), Виллиан Жозе (Иглесиас, 83), Фекир.

Предупреждения: Фекир, Саррага, Родригес.