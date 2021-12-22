Испания

Наставник Атлетика поделился ожиданиями от матча против Реала.

В рамках 21-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал проведет выездной поединок против баскского Атлетика.

Атлетик — Реал. Накануне

Накануне противостояния наставник "львов" Марселино поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

"Отсутствие Унаи Симона, Иньиго Мартинеса, Алекса Беренгера и Хокина Эскьеты — это то, с чем мы вынуждены будем мириться в предстоящей игре. Можно сколько угодно стараться уберечься от COVID-19, но если он вас настиг, то это превращается в настоящую проблему. Казалось, что мы оставили этот печальный этап позади, но пандемия вновь ударила по нам.

Тем не менее, мы попытаемся показать привлекательный и захватывающий футбол. Возможно, даже полный Сан Мамес соберется на нас посмотреть.

Потери есть у обеих команд, но у соперников будет Бензема — это игрок высочайшего уровня. Бензема и Винисиус — два игрока, которых я бы предпочел не увидеть в составе Реала в нашем поединке. У них 23 гола на двоих и множество голевых передач. С другой стороны, всегда хочется играть против лучших.

Посмотрим, что у нас будет с тестами в день матча, потому что игроки только соберутся большой группой для того, чтобы хоть немного побыть вместе. Мы проводим эту игру существенно раньше, чем она была запланирована изначально, но если это понадобилось, то мы готовы пойти на встречу организаторам. Для меня этот фактор не играет принципиальной роли.

Атлетик показал на Бернабеу, что может соперничать с Реалом. Если мы сыграем в похожем стиле, то у нас будет свой момент. Будем стараться давить в прессинге на чужой половине. Нам нужно сохранять спокойствие — это важно. Необязательно нестись вперед сломя голову для того, чтобы победить. Мы попробовали так сыграть в Мадриде, после чего нас разбили за 15 минут.

Сегодняшний футбол требует, чтобы вы умели уступать мяч соперникам, но при этом не подставились под удар. Меньше потерь — больше результата. С таким девизом сейчас играют команды топ-уровня. Атлетик тоже постарается придерживаться этой идеи", — заключил испанский специалист.

Напомним, что матч Атлетик — Реал состоится 22 декабря, начало в 22:30 по киевскому времени.