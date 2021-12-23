Испания

Француз узнал о наказании за поведение в недавнем поединке.

Защитник Севильи Жюль Кунде пропустит один матч за поведение во встрече с Барселоной в минувший вторник, сообщает издание AS.

Кунде получил красную карточку во втором тайме поединка за то, что швырнул мячом в лицо защитника каталонцев Жорди Альбы. Французский центрбек мог получить дисквалификацию на четыре матча, однако контрольно-дисциплинарный комитет Ла Лиги решил ограничиться одним матчем.

Таким образом, 23-летний игрок не сможет помочь "рохибланкос" во встрече с Кадисом, которая запланирована на 3 января.

Ранее сообщалось, что в приобретении Кунде заинтересован Челси.