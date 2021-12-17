Англия

Французский защитник может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Защитник Севильи и сборной Франции Жюль Кунде может продолжить свою карьеру в Челси.

Испанский клуб готов снизить цену на футболиста с 80 млн евро до 50-60 млн.

Челси готов начать переговоры с Севильей по трансферу уже в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN. Тем не менее, источник также сообщает, что есть вероятность завершения сделки лишь в летнее трансферное окно.

"Синие" вели переговоры с "нервионцами" в летнее трансферное окно 2021 года, однако так и не сумели завершить сделку. Сам футболист готов перейти в стан одного действующего обладателя кубка Лиги чемпионов и согласовал контракт на 4,5 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 60 млн евро, а контракт с Севильей рассчитан до лета 2024 года.

В качестве альтернативных вариантов Челси рассматривают Свена Ботмана из Лилля и Максанса Лакруа из Вольфсбурга.