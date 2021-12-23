Испания

Хавбек прокомментировал выступления в составе каталонского клуба.

Полузащитник Гави рассказал о желании выступать в составе Барселоны на получении награды лучшему молодому игроку.

"Я всегда болел за Барселону, с самого детства. Я четко понимал, что хочу играть здесь. Для меня выступать на Камп Ноу всегда было мечтой, и мне удалось воплотить ее.

Первые несколько месяцев мне было очень трудно, но постепенно я стал адаптироваться. В итоге все сложилось хорошо", – приводит слова Гави издание Sport.

В текущем сезоне 17-летний игрок провел 21 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона предложит Гави новый пятилетний контракт.