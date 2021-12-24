Испания

Каталонцы не рассчитывают на австрийского вингера.

Барселона намерена вернуть нападающего Юсуфа Демира венскому Рапиду, сообщает издание Marca.

Каталонский клуб арендовал Демира прошлым летом на год с обязательством выкупа за 10 млн евро после 10 матчей во всех соревнованиях. Австрийский вингер провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", и теперь они больше не будут его выпускать и намерены вернуть в январе.

В 6 матчах в Ла Лиге и 3 поединках в Лиге чемпионов в составе Барселоны 18-летнему игроку не удалось отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Барселона договорилась о продлении контракта с Усманом Дембеле.