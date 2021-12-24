Испания

Руководство "блаугранас" намерено расстаться с американским защитником.

Барселона не может найти команду, которая будет готова полностью выкупить контракт защитник Сержиньо Деста. Об этом сообщает журналист Sport Тони Хуанмарти в своем твиттере.

По информации источника, несколько клубов проявили желание заполучить 21-летнего американца, но они готовы предложить лишь арендное соглашение с правом последующего выкупа.

Также отмечается, что Барселона готова оставить Деста до конца нынешнего сезона, после чего оценить ситуацию во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Дест провел 16 поединков во всех турнирах, в которых отметился тремя ассистами.

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