Испания

"Желтые" практически согласовали аренду форварда.

Нападающий Барселоны Люк де Йонг может в ближайшее время присоединиться к Кадису, сообщает издание Mundo Deportivo.

Барселона не рассчитывает на де Йонга, и Севилья согласилась на досрочное расторжение арендного соглашения. Кадис хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы арендовать нидерландского форварда до конца сезона.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 12 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что в подписании де Йонга также заинтересован Фенербахче.