"Желтые" практически согласовали аренду форварда.
Люк де Йонг, Getty Images
24 декабря 2021, 18:11
Нападающий Барселоны Люк де Йонг может в ближайшее время присоединиться к Кадису, сообщает издание Mundo Deportivo.
Барселона не рассчитывает на де Йонга, и Севилья согласилась на досрочное расторжение арендного соглашения. Кадис хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы арендовать нидерландского форварда до конца сезона.
В текущем сезоне 31-летний игрок провел 12 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что в подписании де Йонга также заинтересован Фенербахче.