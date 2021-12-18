Турция

Турецкий клуб хочет заполучить нидерландского форварда.

Нападающий Люк де Йонг может присоединиться к Фенербахче в январе в случае ухода из Барселоны, сообщает издание Mundo Deportivo.

Барселона не рассчитывает на де Йонга и планирует расторгнуть арендное соглашение по игроку с Севильей в январе. Фенербахче готов воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать нидерландского форварда.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 11 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани согласился на переход в Барселону.