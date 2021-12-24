Главный тренер мадридцев не торопится радоваться отрыву от соперников.
Карло Анчелотти, getty images
24 декабря 2021, 19:59
Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал шансы своей команды на чемпионство после победы над Атетиком.
"Титул уже у нас в кармане? Я так не думаю. У нас есть небольшое преимущество, и это правда, что некоторые соперники, такие как Атлетико или Барселона, находятся дальше. Но не Севилья, например.
Ла Лига — сложное соревнование, потому что никогда нельзя сказать, что будет легкая игра. Есть много хороших команд, играющих в хороший футбол. У всех команд хорошее качество игры", — приводит слова итальянца As.
Напомним ,что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча чемпионата Испании, в котором Реал обыграл Атлетик.