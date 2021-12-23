Испания

Мадридский клуб практически преодолел эпидемию в команде.

Пять игроков первой команды Реала и помощник тренера Давиде Анчелотти сдали отрицательные тесты на коронавирус, сообщает издание Marca.

Отрицательные результаты были зафиксированы у нападающих Гарета Бэйла и Родриго Гоэса, защитников Давида Алабы и Марсело, а также повторно – у полузащитника Луки Модрича.

Положительные тесты по-прежнему имеют украинский голкипер Андрей Лунин и полузащитники Иско и Марко Асенсио.

Следующий матч Реал проведет 2 января на выезде против Хетафе в рамках 19-го тура Примеры.