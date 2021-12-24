У тренера свое видение позиции испанского игрока.
Ферран Торрес, getty images
24 декабря 2021, 20:59
Барселона приближается к официальному объявлению трансфера Феррана Торреса из Манчестер Сити.
Как сообщает издание Sport.es, Хави Эрнандес планирует использовать 21-летнего футболиста на позиции центрального нападающего.
Отметим, что родная позиция испанца — правый фланг атаки, однако он действовал в центре в сборной Испании.
Напомним, что Барселона планировала рассмотреть вариант с Зийехом, если не удастся подписать Феррана Торреса.