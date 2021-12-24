Испания

У тренера свое видение позиции испанского игрока.

Барселона приближается к официальному объявлению трансфера Феррана Торреса из Манчестер Сити.

Как сообщает издание Sport.es, Хави Эрнандес планирует использовать 21-летнего футболиста на позиции центрального нападающего.

Отметим, что родная позиция испанца — правый фланг атаки, однако он действовал в центре в сборной Испании.

Напомним, что Барселона планировала рассмотреть вариант с Зийехом, если не удастся подписать Феррана Торреса.