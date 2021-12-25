Испания

Нидерландский форвард хочет подыскать более сильный клуб.

Нападающий Барселоны Люк де Йонг не хочет переходить в Кадис в зимнее трансферное окно, сообщает издание Sport.

Барселона намерена прервать аренду де Йонга в январе, и Кадис хотел воспользоваться этой возможностью. Однако нидерландский форвард не заинтересован в сотрудничестве с "желтыми" и поручил своим агентам искать более сильный клуб.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел 12 поединков в футболке каталонцев, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что в подписании де Йонга также заинтересован Фенербахче.