Испания

Футболист хочет остаться в Барселоне, чтобы продолжать бороться за место в стартовом составе.

Вингер каталонской Барселоны и сборной Марокко Абде Эззалзули намерен остаться в клубе, чтобы продолжать борьбу за место в основном составе команды.

Окружение футболиста ведет переговоры с марокканской федерацией футбола, чтобы избежать поездки на Кубок африканских наций, сообщает Жерар Морено.

Эззалзули полностью вовлечен в тренировочный процесс с Барселоной и хочет продолжать прогрессировать, а поездка на КАН может остановить этот процесс.

В этом сезоне хавбек принял участие в восьми поединках "блаугранас" в Ла Лиге, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.

Отметим, что это дебютный сезон во взрослой команде Барселоны для 20-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что испанская федерация футбола намерена перехватить Абде у Марокко.