Футболист хочет остаться в Барселоне, чтобы продолжать бороться за место в стартовом составе.
абде эззалзули, фото барселона
26 декабря 2021, 13:01
Вингер каталонской Барселоны и сборной Марокко Абде Эззалзули намерен остаться в клубе, чтобы продолжать борьбу за место в основном составе команды.
Окружение футболиста ведет переговоры с марокканской федерацией футбола, чтобы избежать поездки на Кубок африканских наций, сообщает Жерар Морено.
Эззалзули полностью вовлечен в тренировочный процесс с Барселоной и хочет продолжать прогрессировать, а поездка на КАН может остановить этот процесс.
В этом сезоне хавбек принял участие в восьми поединках "блаугранас" в Ла Лиге, в которых сумел отличиться одним забитым мячом.
Отметим, что это дебютный сезон во взрослой команде Барселоны для 20-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что испанская федерация футбола намерена перехватить Абде у Марокко.