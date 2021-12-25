Кубок Африканских Наций

Юный футболист еще не выступал в составе главной команды африканской страны.

Кубок африканских наций-2022 пройдет уже в начале следующего года, поэтому национальные команды сейчас завершают формирование своих заявочных листов на данный турнир.

В том числе, сборная Марокко, которая включила в свой список из 25 футболистов нападающего каталонской Барселоны Абдессамада Эззалзули, более известного как Эз Абде, при том, что 20-летний исполнитель еще ни разу не надевал футболку главной команды страны.

Именно по этой причине Королевская федерация футбола Испании намерена перехватить талантливого исполнителя, который только начал раскрываться под руководством Хави и Рональда Кумана, у представителей Африканского континента.

Основанием для этого шага является тот факт, что Абде уже подал документы на получение испанского гражданства, однако вопрос его футбольной принадлежности все еще остается открытым.

Для того, чтобы удержать футболиста в составе своего лагеря, Марокко необходимо продержаться до 30 декабря 2021 года — именно в этот день будут поданы финальные заявки национальных команд, после чего игрок может быть заигран на официальном уровне уже с первого матча на турнире, который стартует 9 января 2022 года.