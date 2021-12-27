Испания

Каталонцы близки к завершению перехода вингера.

Барселона может сегодня объявить о подписании нападающего Манчестер Сити Феррана Торреса.

Как сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо, Торрес уже прибыл в расположение Барселоны для прохождения медосмотра. Ожидается, что после обследования вингер подпишет контракт и будет представлен в качестве игрока каталонцев.

Ранее сообщалось, что Барселона заплатит за испанца 55 миллионов евро, включая возможны бонусы в размере 10 миллионов евро.

Переход в стан "сине-гранатовых" 21-летнего игрока означает, что они откажутся от попыток подписать Рахима Стерлинга или Хакима Зийеха.