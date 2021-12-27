Каталонцы близки к завершению перехода вингера.
Ферран Торрес, Getty Images
27 декабря 2021, 09:47
Барселона может сегодня объявить о подписании нападающего Манчестер Сити Феррана Торреса.
Как сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо, Торрес уже прибыл в расположение Барселоны для прохождения медосмотра. Ожидается, что после обследования вингер подпишет контракт и будет представлен в качестве игрока каталонцев.
Ранее сообщалось, что Барселона заплатит за испанца 55 миллионов евро, включая возможны бонусы в размере 10 миллионов евро.
Переход в стан "сине-гранатовых" 21-летнего игрока означает, что они откажутся от попыток подписать Рахима Стерлинга или Хакима Зийеха.