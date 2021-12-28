Испания

Агент нидерландского защитника заинтересован в переходе футболиста в каталонскую команду.

При переходе Маттейса Де Лигта из Аякса в Ювентус Мино Райола внес в контракт игрока особый пункт для Барселоны.

Как сообщает издание Sport.es, только для "сине-гранатовых" сумма отступных за защитника уменьшается со 120 миллионов евро до 75 миллионов евро.

Несмотря на скидку, источник сомневается в том, что сделка осуществится из-за серьезных запросов футболиста по заработной плате.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 20 матчей за Ювентус во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.

Напомним, что Ювентус не собирается расставаться с Маттейсом Де Лигтом и недоволен высказываниями Райолы.