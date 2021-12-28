Агент нидерландского защитника заинтересован в переходе футболиста в каталонскую команду.
Маттейс Де Лигт, getty images
28 декабря 2021, 19:56
При переходе Маттейса Де Лигта из Аякса в Ювентус Мино Райола внес в контракт игрока особый пункт для Барселоны.
Как сообщает издание Sport.es, только для "сине-гранатовых" сумма отступных за защитника уменьшается со 120 миллионов евро до 75 миллионов евро.
Несмотря на скидку, источник сомневается в том, что сделка осуществится из-за серьезных запросов футболиста по заработной плате.
В текущем сезоне 22-летний защитник провел 20 матчей за Ювентус во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.
Напомним, что Ювентус не собирается расставаться с Маттейсом Де Лигтом и недоволен высказываниями Райолы.