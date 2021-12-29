Испания

Бразильский защитник благодарен тренеру за веру.

Центральный защитник Эдер Милитао рассказал о роли Карло Анчелотти в своей карьере в Реале и планах на будущее.

"Анчелотти был очень важен для меня, он вселил в меня уверенность, которая нужна каждому игроку. Я стараюсь следовать, каждый день учусь.

У меня впереди прекрасные моменты в Реале и Бразилии", — приводит слова Милитао As.

Напомним, что бразильский защитник своей убедительной игрой склоняет Реал к продлению текущего соглашения.