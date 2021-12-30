Испания

Французский футболист может покинуть "сине-гранатовых".

Барселона провела очередной раунд переговоров о новом контракте с Усманом Дембеле.

Как сообщает авторитетный журналист Жерар Ромеро, каталонский клуб не смог договориться с вингером — сделка сорвалась.

Текущее соглашение Усмана Дембеле с Барселоной подходит к концу уже ближайшим летом — он покинет "сине-гранатовых" на правах свободного агента.

В текущем сезоне французский футболист провел восемь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Напомним, что ранее Усман Дембеле пропустил тренировку Барселоны.