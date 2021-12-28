У французского форварда может быть обнаружен коронавирус.
Усман Дембеле, Getty Images
28 декабря 2021, 21:31
Нападающий Барселоны Усман Дембеле пропустил тренировочное занятие команды Хави. Об этом сообщает Sport.
По информации источника, у 24-летнего француза недомогание и медицинский персонал "блаугранас" опасается, что у него может быть обнаружен коронавирус.
Ранее за пару дней коронавирусом заразились сразу три защитника каталонского клуба — Даниэль Алвес, Клеман Ленгле и Хорди Альба.
Ближайший матч Барселона проведет в гостях против Мальорки. Игра состоится 2 января в 22:00 по киевскому времени.
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