Испания

У французского форварда может быть обнаружен коронавирус.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле пропустил тренировочное занятие команды Хави. Об этом сообщает Sport.

По информации источника, у 24-летнего француза недомогание и медицинский персонал "блаугранас" опасается, что у него может быть обнаружен коронавирус.

Ранее за пару дней коронавирусом заразились сразу три защитника каталонского клуба — Даниэль Алвес, Клеман Ленгле и Хорди Альба.

Ближайший матч Барселона проведет в гостях против Мальорки. Игра состоится 2 января в 22:00 по киевскому времени.

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