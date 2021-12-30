Испания

Каталонский клуб не останется без игроков в линии атаки.

В определенный момент казалось, что каталонская Барселона и ее нападающий Усман Дембеле вышли на финишную прямую в переговорном процессе относительно продления действующего контракта, однако в последний момент игрок передумал заключать новую сделку, что вновь актуализировало вопрос о его возможном уходе.

Впрочем, "блаугранас" не намерены долго терпеть нерешительность француза, и уже перешли к рассмотрению предложенных кандидатур ему на замену.

Как сообщает испанский журналист Жерар Ромеро, речь о Хакиме Зийехе (Челси), Антонио Мартиале (Манчестер Юнайтед) и Брайане Хиле (Тоттенхэм), каждый из которых не имеет полноценной практики в своем нынешнем клубе.

Ожидается, что Дембеле и Барселона в ближайшее время попытаются в очередной раз пойти на сближение в плане возможных договоренностей, однако каталонцы всерьез готовят иные варианты того, кем можно было бы заменить Усмана, в случае очередной неудачи при переговорах.