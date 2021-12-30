Испания

Ювентус не вел переговоров по французскому вингеру, несмотря на последние слухи в прессе.

Крайний нападающий Барселоны Усман Дембеле может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно и отправиться покорять английскую Премьер-лигу.

Как сообщает журналист Николо Скира, Ньюкасл Юнайтед пристально следит за ситуацией вокруг 24-летнего француза, у которого контракт с "сине-гранатовыми" истекает летом 2022 года.

Если футболист откажется продлевать соглашение, то Барселоне в срочном порядке придется выставить его на продажу уже этой зимой. Ньюкасл готов включиться в борьбу за Усмана в тот момент, когда это станет возможным.

Что касается Ювентуса, несмотря на последние слухи, туринский клуб не вел никаких переговоров с Барселоной касательно подписания Дембеле.

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